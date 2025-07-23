Екатерина Черногоренко объявила о завершении своей работы в должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации.

Черногоренко уходит из Минобороны

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

– Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни, – подчеркнула Черногоренко.

Она отметила, что работала с очень сильной командой, которая не боялась трудностей, создавала новые идеи и внедряла инновационные подходы к трансформации оборонных сервисов.

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– Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, обеспечивающие эффективность, человечность и свободу выбора, – добавила она.

В своей должности Черногоренко, в частности, отвечала за внедрение ключевых цифровых решений, таких как приложения Резерв+ и Армія+.

Добавим, что Резерв+ предназначен для призывников, резервистов и военнообязанных.

Через него можно обновлять личные данные, просматривать информацию из реестра Оберіг, а также получить электронный военно-учетный документ.

Приложение Армія+ было разработано специально для военнослужащих.

Недавно к нему добавили пять новых типов рапортов, в частности: на статус УБД, изменение банковских реквизитов, получателя выплат, справку о составе семьи и отпуск по уходу за ребенком.

Кроме того, самовольно покинувшие часть военные могут вернуться на службу без судебного преследования до 30 августа 2025 года, воспользовавшись функционалом Армії+.

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