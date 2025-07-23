Непогода в Украине обесточила населенные пункты в семи областях: где нет света

Из-за непогоды в Украине полностью или частично обесточены 122 населенных пункта в семи областях.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

— Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильные порывы ветра) на утро полностью или частично были обесточены 122 населенных пункта в семи областях. Бригады облэнерго уже выполняют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях, — говорится в сообщении.

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Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что по состоянию на утро 23 июля электроэнергия отсутствует в 36 населенных пунктах.

— Из-за сильной непогоды на Кировоградщине сработала автоматическая система защиты ЛЭП. Без света осталось 36 населенных пунктов в 9 территориальных общинах. Восстановлением электроснабжения занимаются 10 бригад местных РЭС ЧАО Кировоградоблэнерго, — говорится в сообщении.

Из-за непогоды в Украине без света также остались восемь населенных пунктов в Полтавской области — всего обесточили 1 297 абонентов.

Бригады специалистов уже работают над устранением проблемы, об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Владимир Когут.

— Из-за порывов ветра и грозы произошло отключение электроэнергии в 8 населенных пунктах Полтавской, Диканьской и Глобинской общин. По информации АО Полтаваоблэнерго, без света остались 1 297 абонентов, — написал Когут.

Ночью 23 июля непогода бушевала и в Киевской области. Фиксируется частичное повреждение линий электропередач в Иванкове, Тараще, Яготине, Вышгороде, Броварах, Белой Церкви.

По состоянию на утро энергетики восстановили электроснабжение для более 27 тыс. семей. Сейчас без света остаются еще более 4 тыс. абонентов, проинформировал глава Киевской ОВА Николай Калашник.

— Специалисты работают непрерывно для оперативного ремонта обесточенных линий. Будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности и держитесь подальше от линий электропередачи в случае их обрыва, — добавил он.

Напомним, что днем 22 июля непогода накрыла Киев. Мощный ветер повалил десяток деревьев, а также строительный кран на улице Глубочицкой.

Из-за непогоды пострадали люди: медики госпитализировали пять человек, в том числе 13-летнюю девушку.

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