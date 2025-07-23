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Обмен пленными 23 июля: в Украину вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники

обмін полоненими 23 липня 2025 року
Фото: Офис президента

В четверг, 23 июля, состоялся очередной этап обмена пленными.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 23 июля 2025 года – подробности

Сегодня состоялся уже девятый этап обмена, о котором договорились в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники, сообщил Зеленский в Telegram.

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— Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал, — написал он.

По словам главы государства, в рамках сегодняшнего обмена пленными домой возвращаются воины, которые защищали Украину на разных направлениях фронта. Он отметил, что большинство из них были в плену более трех лет. Сейчас все получают необходимую поддержку и медицинскую помощь.

— Важно, что обмены продолжаются и наши люди возвращаются домой, — добавил президент Украины.

Отметим, что президент Владимир Зеленский анонсировал возможный обмен пленными с российской стороной в обращении в ночь на 23 июля.

В частности, глава государства сообщал о старте необходимых процедур для нового обмена, по результатам которого уже сегодня, 23 июля, должны были вернуться домой украинские граждане.

обмін полоненими 23 липня 2025 року
Фото: Володимир Зеленський
обмін полоненими 23 липня 2025 року
Фото: Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський
обмін полоненими 23 липня 2025 року
Фото: Володимир Зеленський
обмін полоненими 23 липня 2025 року
обмін полоненими 23 липня 2025 року
обмін полоненими 23 липня 2025 року

Напомним, предыдущий обмен пленными Украины с Россией состоялся 4 июля. Тогда домой вернулись военные и гражданские, большинство из которых находились в неволе еще с 2022 года.

В Координационном штабе уточняли, что тогда домой вернулись защитники из категории “раненые и тяжелобольные”, а также “моложе 25 лет”.

Обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена, добавили в Координационном штабе.

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Переговори в Стамбулі 23 липня

Фото: Владимир Зеленский

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