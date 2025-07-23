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Переговоры в Стамбуле 23 июля: обнародован состав делегации от Украины

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины подписал указ №539/2025, которым утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.

Переговоры должны состояться 23 июля 2025 года в Стамбуле, Турецкая Республика.

Кто вошел в состав делегации

Возглавит делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

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В состав делегации также вошли:

  • Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента Украины;
  • Александр Дьяков – заместитель начальника штаба командования ВМС ВСУ;
  • Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;
  • Юрий Ковбаса – представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в секторе безопасности и обороны;
  • Георгий Кузьмичев – офицер протокола главнокомандующего ВСУ;
  • Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;
  • Евгений Острянский – заместитель начальника Генштаба ВСУ;
  • Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;
  • Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МОУ;
  • Андрей Фомин – начальник отдела международного права Генштаба ВСУ;
  • Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ;
  • Александр Шерихов – старший офицер оперативного управления Генштаба;
  • Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ.

Полномочия и финансирование

Главе делегации разрешено вносить изменения в ее состав по согласованию с президентом, а также привлекать к работе государственных служащих, научных советников и экспертов.

Отдельно утверждены тайные директивы для переговорного процесса.

Кабинет министров должен обеспечить финансирование участия делегации в переговорах.

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