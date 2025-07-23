Переговоры в Стамбуле 23 июля: обнародован состав делегации от Украины

Президент Украины подписал указ №539/2025, которым утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.

Переговоры должны состояться 23 июля 2025 года в Стамбуле, Турецкая Республика.

Кто вошел в состав делегации

Возглавит делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Сейчас смотрят

В состав делегации также вошли:

Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента Украины;

Александр Дьяков – заместитель начальника штаба командования ВМС ВСУ;

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;

Юрий Ковбаса – представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в секторе безопасности и обороны;

Георгий Кузьмичев – офицер протокола главнокомандующего ВСУ;

Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

Евгений Острянский – заместитель начальника Генштаба ВСУ;

Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МОУ;

Андрей Фомин – начальник отдела международного права Генштаба ВСУ;

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ;

Александр Шерихов – старший офицер оперативного управления Генштаба;

Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ.

Полномочия и финансирование

Главе делегации разрешено вносить изменения в ее состав по согласованию с президентом, а также привлекать к работе государственных служащих, научных советников и экспертов.

Отдельно утверждены тайные директивы для переговорного процесса.

Кабинет министров должен обеспечить финансирование участия делегации в переговорах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.