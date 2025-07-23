Переговоры в Стамбуле 23 июля: обнародован состав делегации от Украины
Президент Украины подписал указ №539/2025, которым утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.
Переговоры должны состояться 23 июля 2025 года в Стамбуле, Турецкая Республика.
Кто вошел в состав делегации
Возглавит делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
В состав делегации также вошли:
- Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента Украины;
- Александр Дьяков – заместитель начальника штаба командования ВМС ВСУ;
- Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;
- Юрий Ковбаса – представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в секторе безопасности и обороны;
- Георгий Кузьмичев – офицер протокола главнокомандующего ВСУ;
- Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;
- Евгений Острянский – заместитель начальника Генштаба ВСУ;
- Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МОУ;
- Андрей Фомин – начальник отдела международного права Генштаба ВСУ;
- Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ;
- Александр Шерихов – старший офицер оперативного управления Генштаба;
- Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ.
Полномочия и финансирование
Главе делегации разрешено вносить изменения в ее состав по согласованию с президентом, а также привлекать к работе государственных служащих, научных советников и экспертов.
Отдельно утверждены тайные директивы для переговорного процесса.
Кабинет министров должен обеспечить финансирование участия делегации в переговорах.