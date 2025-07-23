Принятые законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП, лишив гарантий, которые позволяли эффективно реализовывать задачи в противодействии топ-коррупции.

Об этом говорится в совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по итогам встречи в Офисе президента.

Реакция НАБУ и САП на встречу в ОП

— Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии, — говорят руководители антикоррупционных органов.

И отмечают, что верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП.

— Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка. Мы искренне благодарим граждан Украины за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие. Именно благодаря активному гражданскому участию антикоррупционная реформа стала возможной, — отмечается в заявлении.

Они также призвали международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

22 июля после принятия Верховной Радой законопроекта №12414, которым ограничиваются полномочия НАБУ и САП, у президента Владимира Зеленского состоялось совещание руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Офиса генпрокурора, во время которого договорились о создании совместного плана для укрепления Украины всеми правоохранительными органами, который должен быть готов через две недели.

