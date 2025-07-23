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Марина Мелехова, редактор ленты
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Спецназовцы отбили штурм оккупантов на передовой: в ГУР показали видео боя

танк, військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские разведчики показали, как спецназовцы подразделения Шаманбат разбили группу вражеских штурмовиков.

Видео отражение штурма бойцами Шаманбата

На обнародованных кадрах заметно, как спецназовцы подразделения Шаманбат Главного управления разведки Минобороны Украины вступили в динамичный стрелковый бой с вражеской штурмовой группой на передовой.

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После этого украинские бойцы зачистили позиции оккупантов.

Трех захватчиков, отмечают в ГУР, удалось ликвидировать.

Еще четырех россиян взяли в плен, благодаря чему удастся пополнить обменный фонд.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ГУР

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