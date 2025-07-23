Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 23 июля: ликвидировано еще 970 оккупантов и 42 артсистемы
Потери РФ на 23 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 246-е сутки полномасштабной войны достигли 1 045 220 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 23 июля 2025
- личного состава — около 1 045 220 (+970) человек;
- танков — 11 041 (+3);
- боевых бронированных машин — 23 037 (+2);
- артиллерийских систем — 30 722 (+42);
- РСЗО — 1 446 (+1);
- средств ПВО — 1 199;
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 552 (+115);
- крылатых ракет — 3 533;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 56 041 (+88);
- специальной техники — 3 935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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