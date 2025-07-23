Потери РФ на 23 июля: ликвидировано еще 970 оккупантов и 42 артсистемы

Потери РФ на 23 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 246-е сутки полномасштабной войны достигли 1 045 220 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 23 июля 2025

личного состава — около 1 045 220 (+970) человек;

танков — 11 041 (+3);

боевых бронированных машин — 23 037 (+2);

артиллерийских систем — 30 722 (+42);

РСЗО — 1 446 (+1);

средств ПВО — 1 199;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 552 (+115);

крылатых ракет — 3 533;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 56 041 (+88);

специальной техники — 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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