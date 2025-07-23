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Потери РФ на 23 июля: ликвидировано еще 970 оккупантов и 42 артсистемы

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 23 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 246-е сутки полномасштабной войны достигли 1 045 220 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 23 июля 2025

  • личного состава — около 1 045 220 (+970) человек;
  • танков — 11 041 (+3);
  • боевых бронированных машин — 23 037 (+2);
  • артиллерийских систем — 30 722 (+42);
  • РСЗО — 1 446 (+1);
  • средств ПВО — 1 199;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 552 (+115);
  • крылатых ракет — 3 533;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 041 (+88);
  • специальной техники — 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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