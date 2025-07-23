Зеленский о гибели Максима Казбана: Сильный был воин, преданный Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил ему об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Лють полковника Максима Казбана.

Реакция Зеленского на гибель Максима Казбана

— Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства, — подчеркнул глава государства.

По его словам, Казбан воевал с 2014 года в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины, а в 2024-м возглавил бригаду Лють.

— Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана, — добавил Зеленский.

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Командир Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Лють полковник Максим Казбан, который имеет много государственных наград, погиб 22 июля в ДТП в Донецкой области.

На данный момент ничего неизвестно об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

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