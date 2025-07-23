Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Зеленский о гибели Максима Казбана: Сильный был воин, преданный Украине

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил ему об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Лють полковника Максима Казбана.

Реакция Зеленского на гибель Максима Казбана

— Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства, — подчеркнул глава государства.

По его словам, Казбан воевал с 2014 года в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины, а в 2024-м возглавил бригаду Лють.

— Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана, — добавил Зеленский.

Сейчас смотрят

Командир Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Лють полковник Максим Казбан, который имеет много государственных наград, погиб 22 июля в ДТП в Донецкой области.

На данный момент ничего неизвестно об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также
Украинский летчик Константин Оборин погиб во время боевого задания
Костянтин Оборін

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ЗеленскийДТПНацполицияСмерть
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь