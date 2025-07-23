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Ирина Гамалий, редактор сайта
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1,2 тыс. человек примут участие в гуманитарном обмене: Умеров после встречи в Стамбуле

Рустем Умєров
Фото: Минобороны

В рамках гуманитарного обмена между Украиной и Россией, который стал результатом договоренностей третьего раунда переговоров в Стамбуле, планируется возвращение более 1,2 тыс. человек.

Об этом сообщил секретарь СНБО и руководитель украинской переговорной группы Рустем Умеров на пресс-конференции после завершения переговоров.

Гуманитарный обмен: домой вернутся 1,2 тыс. человек

Как отметил Умеров, российская сторона согласилась вернуть часть удерживаемых людей, которые находятся в плену более трех лет. Речь идет о тяжелораненых и молодых военнопленных.

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— В обмене примут участие более 1 200 человек, — отметил секретарь СНБО.

Напомним, третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоялся сегодня, 23 июля, в Стамбуле.

Накануне президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о формировании украинской делегации, возглавляемой секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Переговорный процесс длился около часа. В ходе него стороны согласились продолжить обмен военнопленными и гражданскими лицами.

Отдельное внимание было уделено вопросу возвращения молодых, раненых и тяжелобольных военных.

Также обсуждалась возможность осуществления санитарного обмена для лиц в критическом состоянии.

23 июля также состоялся очередной, девятый этап обмена пленными. Воины, вернувшиеся домой, защищали Украину на разных направлениях фронта.

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