Протесты из-за закона о лишении независимости НАБУ и САП продолжаются уже третий день

В разных городах Украины третий день подряд проходили протесты против принятого Верховной Радой и подписанного президентом Владимиром Зеленским закона №12414, который лишает независимости НАБУ и САП.

Протесты по Украине против закона №12414 по НАБУ и САП

Как сообщают украинские журналисты, митинги продолжались в Киеве, Харькове, Тернополе, Днепре, Запорожье, Львове, Полтаве, Луцке, Виннице и других городах сегодня, 24 июля.

В частности, акция протеста состоялась возле театра имени Франко в Киеве с участием нескольких тысяч человек. Люди развернули сине-желтый флаг Украины и скандировали различные лозунги, среди которых — Руки прочь от НАБУ.

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Митинги в Харькове на площади Свободы собрали более 300 человек.

Акция протеста у памятника Шевченко во Львове объединила граждан, которые выкрикивали: НАБУ и САП — не для ваших лап, Изменимся или умрем.

Около 50 человек вышли на митинги в Запорожье. В Днепре также собрались люди, чтобы высказаться против закона №12414. В Полтаве же акция протеста продолжалась возле театра Гоголя.

Кроме этого, митингующие вышли в Тернополе, центре Луцка и Виннице с требованием, чтобы вернуть независимость НАБУ и САП.

Источник : Суспільне

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