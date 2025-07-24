РФ прицельно била по подвижному составу в Одессе — Укрзализныця

В ночь на 24 июля российские войска снова осуществили прицельные обстрелы гражданской инфраструктуры на юге Украины.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Обстрел железнодорожной инфраструктуры возле Одессы: что известно

Враг атаковал территории вблизи портов Одессы, пытаясь заблокировать доступ к ним и повредить железнодорожный подвижной состав.

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Несмотря на угрозу, благодаря оперативной работе системы мониторинга и оповещения, работникам Укрзализныци удалось своевременно перейти в укрытие. В результате атаки никто из железнодорожников не пострадал.

Сейчас на месте активно продолжаются восстановительные работы — специалисты работают над ремонтом поврежденных объектов и обеспечением непрерывности движения.

Напомним, 24 июля одна из украинских теплоэлектростанций (ТЭС) подверглась массированному обстрелу во время атаки.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня ночью российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской области.

Глава государства заявил, что РФ заслуживает санкций и наши удары по ее логистике и военным базам.

Зеленский заверил, что Киев будет делать все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала.

Фото: Укрзализныця

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