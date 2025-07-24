Стармер предложил привлечь экспертов: Зеленский о законе о НАБУ и САП

В четверг, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Лидеры обсудили встречу с российской стороной в Стамбуле, а также подготовку нового законопроекта по НАБУ и САП.

Детали разговора Зеленского со Стармером

Президент поблагодарил Кира Стармера за лидерство Британии в формате Рамштайн и за новые санкции против России.

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Зеленский подчеркнул, что “Москва должна чувствовать цену своей агрессии именно так, как она этого заслуживает”, работа в этом направлении будет продолжаться.

— Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа. Обсудили дипломатическую работу с партнерами в Европе и США для усиления безопасности, — отметил президент.

Также Зеленский рассказал Стармеру о подготовке законопроекта по НАБУ и САП, который “усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры”.

Кир предложил украинскому лидеру привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества.

— Договорились быть в контакте по этому вопросу. Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее, — добавил глава государства.

Накануне Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде законопроект, который “обеспечит силу системе правопорядка”. По словам президента, не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность правоохранительных органов.

Источник: Владимир Зеленский

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