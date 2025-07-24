Потери врага на 24 июля: ликвидировано еще 1050 оккупантов и 24 артсистемы

Потери врага на 24 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 247-е сутки полномасштабной войны достигли 1 046 270 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 24 июля 2025 года

личного состава — около 1 046 270 (+1050) человек;

танков — 11 046 (+5);

боевых бронированных машин — 23 047 (+10);

артиллерийских систем — 30 746 (+24);

РСЗО — 1 446;

средств ПВО — 1 199;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 638 (+86);

крылатых ракет — 3 533;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 56 137 (+96);

специальной техники — 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.