Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 24 июля: ликвидировано еще 1050 оккупантов и 24 артсистемы
Потери врага на 24 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 247-е сутки полномасштабной войны достигли 1 046 270 убитыми и ранеными.
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Потери врага на 24 июля 2025 года
- личного состава — около 1 046 270 (+1050) человек;
- танков — 11 046 (+5);
- боевых бронированных машин — 23 047 (+10);
- артиллерийских систем — 30 746 (+24);
- РСЗО — 1 446;
- средств ПВО — 1 199;
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 638 (+86);
- крылатых ракет — 3 533;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 56 137 (+96);
- специальной техники — 3 935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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