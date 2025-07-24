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Потери врага на 24 июля: ликвидировано еще 1050 оккупантов и 24 артсистемы

російські танки
Фото: Getty Images

Потери врага на 24 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 247-е сутки полномасштабной войны достигли 1 046 270 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 24 июля 2025 года

  • личного состава — около 1 046 270 (+1050) человек;
  • танков — 11 046 (+5);
  • боевых бронированных машин — 23 047 (+10);
  • артиллерийских систем — 30 746 (+24);
  • РСЗО — 1 446;
  • средств ПВО — 1 199;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 638 (+86);
  • крылатых ракет — 3 533;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 137 (+96);
  • специальной техники — 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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