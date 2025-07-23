Если Путин выразит желание встретиться, Зеленский готов к этому хоть завтра — Тихий

Чтобы достичь большого решения о прекращении огня в Украине, президент Владимир Зеленский готов встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным хоть завтра.

Об этом во время общения с журналистами после переговоров в Стамбуле заявил спикер МИД Георгий Тихий.

МИД о вероятной встрече Зеленского и Путина

Отвечая на вопрос, есть ли дедлайн предложения Зеленского встретиться с российским лидером, Тихий отметил, что глава нашего государства готов сделать это хоть завтра.

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— Есть ли дедлайн для предложения президента Зеленского встретиться с российским лидером? Это активное и длительное предложение, которое может начать действовать в любой момент. Если Путин завтра выйдет и скажет, что хочет встретиться с президентом Зеленским, то президент Зеленский будет готов встретиться завтра, — сообщил спикер.

Украина настаивает на встрече лидеров, поскольку понимает, что в России есть один человек, который принимает решения.

— И если мы хотим большого решения о прекращении огня и других решений, нам нужен этот человек в помещении, в комнате. Почему так трудно просто сесть и начать разговаривать? Мы этого не понимаем. Президент Зеленский готов к этому. Он готов сесть и разговаривать. Почему это так сложно для Путина встретиться с Зеленским? Я думаю, что это открытый вопрос и нужно его переадресовать Кремлю, — добавил он.

По словам спикера МИД, Украина больше всего страдает от войны и больше всего заинтересована в том, чтобы достичь мира.

Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд мирных переговоров между делегациями Украины и России. Главной темой встречи была подготовка к возможному саммиту на уровне лидеров Украины и России.

Украина поднимала вопрос об организации встречи на уровне лидеров и во время второго раунда переговоров между российской и украинской стороной 2 июня.

Тогда Рустем Умеров, который на тот момент еще занимал должность министра обороны, заявил, что Украина твердо убеждена, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. Он говорил, что встреча между президентами Украины и РФ может пройти с привлечением других лидеров, в частности главы США.

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