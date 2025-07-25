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Россия атаковала Украину двумя баллистическими Искандерами и 61 дроном – ВС

іскандер м характеристики
Фото: Depositphotos

В ночь на 25 июля с 18:30 24 июля армия РФ атаковала Украину 63 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Во время ночной атаки на Украину армия РФ применила:

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  • две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (из Воронежской области РФ),
  • 61 ударный БпЛА Shahed и дрон-имитатор различных типов (из российских Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска).

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на Севере и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 БпЛА в четырех локациях и падение обломков сбитых целей на двух локациях.

В целом украинская система противовоздушной обороны уничтожила более 85% средств нападения агрессора.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 248-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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