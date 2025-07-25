Россия атаковала Украину двумя баллистическими Искандерами и 61 дроном – ВС
В ночь на 25 июля с 18:30 24 июля армия РФ атаковала Украину 63 средствами воздушного нападения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину: что известно
Во время ночной атаки на Украину армия РФ применила:
- две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (из Воронежской области РФ),
- 61 ударный БпЛА Shahed и дрон-имитатор различных типов (из российских Брянска, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска).
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на Севере и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 7 БпЛА в четырех локациях и падение обломков сбитых целей на двух локациях.
В целом украинская система противовоздушной обороны уничтожила более 85% средств нападения агрессора.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 248-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.