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Перечень документов для переоформления авто в Украине

Переоформлення авто
Фото: Pixabay

Покупка автомобиля может показаться сложной, но на самом деле все проще, если знать, какие документы для переоформления авто в Украине нужны и куда обращаться. 

Что нужно для переоформления автомобиля: перечень документов

Для переоформления авто в Украине вам понадобятся следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карта;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • договор купли-продажи, дарственная, документ о получении наследства или другой, подтверждающий право собственности на транспортное средство;
  • квитанция об оплате регистрационного сбора и других услуг сервисного центра МВД;
  • экспертное заключение (если авто не новое);
  • полис автогражданской ответственности (если вы не хотите оформлять его на месте).

В некоторых случаях могут понадобиться и другие документы, например доверенность, если вы не можете лично присутствовать при переоформлении авто.

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Иногда дополнительно нужна справка о месте жительства (если оно не указано в паспорте), экспертное заключение о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.

Какие нужны документы для переоформления автомобиля из-за границы

Иногда перечень может дополняться. При ввозе авто требуют экспертное заключение о соответствии транспортного средства (ТС) требованиям безопасности дорожного движения (БДД). Это документ, который выдается уполномоченным лицом (экспертом) и подтверждает, соответствует ли ТС действующим нормам и правилам, касающимся его технического состояния и эксплуатации на дорогах общего пользования.

В определенных случаях оформление экспертного заключения является обязательным, а именно:

  • при регистрации ТС, которое было ввезено на территорию Украины из-за рубежа;
  • после проведения капитального ремонта, переоборудования или тюнинга ТС;
  • в случае повреждения несущих элементов кузова ТС;
  • при замене двигателя или кузова ТС;
  • по решению суда или по требованию органов полиции.

Для получения экспертного заключения владелец ТС должен обратиться в аккредитованную лабораторию или сервисный центр, которые имеют соответствующие лицензии и квалифицированный персонал.

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