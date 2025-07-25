Победа осталась за Навроцким: в Польше завершился пересчет голосов

В Польше пересчет голосов не повлиял на результат выборов президента страны, победа осталась за Каролем Навроцким.

Об этом сообщил спикер польской Национальной Пшемыслав Новак.

Результаты пересчета голосов на выборах президента в Польше

Как сообщил спикер польской Национальной Пшемыслав Новак, по всей стране было установлено 250 участковых комиссий, именно там, где существовало подозрение на несоответствие объявленных результатов голосования фактическим.

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Проверка показала, что в этих комиссиях Кароль Навроцкий получил на 1538 голосов меньше, а Рафал Тшасковский на 1541 голос больше, чем указано в официальных избирательных протоколах, обнародованных ранее ЦИК.

Таким образом, пересчет не повлиял на результат выборов президента Польши, победа осталась за Каролем Навроцким.

В то же время Новак отметил, что по факту нарушений при подсчете голосов было открыто 17 уголовных производств. Расследование по ним продолжается до сих пор.

— В производствах, в которых были выявлены расхождения между официальными результатами голосования и результатами осмотра бюллетеней, прокуроры будут принимать меры для выяснения причин и характера нарушений, в частности установления возможных ответственных лиц, — добавил представитель польской прокуратуры.

Таким образом, 6 августа после принятия присяги на заседании парламента Навроцкий официально вступит в должность президента Польши.

Напомним, что 18 мая в Польше прошел первый тур президентских выборов, по результатам которого Тшасковский получил 31,36% голосов, Навроцкий — 29,54%, а Менцен с 14,81% вышел из гонки.

2 июня в стране завершился второй тур президентских выборов, победу одержал Кароль Навроцкий — кандидат от оппозиционной партии Право и справедливость.

Решение о пересчете голосов было принято после информации в польских СМИ о ситуации на участковой избирательной комиссии № 95 в Кракове, где голоса, отданные во втором туре президентских выборов за Кароля Навроцкого и провластного кандидата в президенты Польши Рафала Тшасковского, были засчитаны наоборот.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявления о возможных нарушениях на выборах президента страны, пообещав провести тщательное расследование возможных фальсификаций. Пересчет голосов был проведен по решению Верховного суда Польши, которое касалось в целом 13 окружных избирательных комиссий.

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