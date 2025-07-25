Начали работать над списками для возвращения политзаключенных и журналистов – Зеленский
Украина начала работать над списками для возвращения политических заключенных и журналистов из российского плена.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский — о возвращении политзаключенных и журналистов
По словам Зеленского, удалось начать работу над составлением списков политических заключенных и журналистов для их освобождения.
— Это категория политических заключенных и журналистов. И вы знаете, что мы не можем обменивать гражданских. Гражданских они должны отпускать. Поэтому ищем сейчас формат по спискам. И с нашей стороны, и с их стороны, — пояснил глава государства.
Президент подчеркнул важность того, что удалось начать работу над возвращением политзаключенных и журналистов, которые незаконно удерживаются в российском плену.
— Мы долго шли к этому вопросу. Я думаю, что это важный аспект, — сказал Владимир Зеленский.
Глава государства напомнил, что во время переговоров в Стамбуле 23 июля украинская делегация договорилась об обмене 1200 военнопленных.