Правоохранители расследуют причины ДТП, в котором погиб нардеп Ярослав Рущишин

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП, в котором погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин.

Гибель нардепа Ярослава Рущишина: что известно о ДТП

Трагедия произошла вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 Мукачево — Львов вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области.

Известно, что Ярослав Рущишин столкнулся на дороге с препятствием и не справился с управлением мотоцикла.

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По информации Офиса Генерального прокурора, депутат получил тяжелые телесные повреждения и по дороге в больницу скончался в карете скорой помощи.

В ЕРДР внесены сведения по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического события.

Источник : Офис генпрокурора

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