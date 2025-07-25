Правоохранители расследуют причины ДТП, в котором погиб нардеп Ярослав Рущишин
Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП, в котором погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин.
Гибель нардепа Ярослава Рущишина: что известно о ДТП
Трагедия произошла вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 Мукачево — Львов вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области.
Известно, что Ярослав Рущишин столкнулся на дороге с препятствием и не справился с управлением мотоцикла.
По информации Офиса Генерального прокурора, депутат получил тяжелые телесные повреждения и по дороге в больницу скончался в карете скорой помощи.
В ЕРДР внесены сведения по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического события.