Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Где находится идентификационный код на ID-паспорте: быстрое разъяснение
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.

Правоохранители расследуют причины ДТП, в котором погиб нардеп Ярослав Рущишин

загибель Ярослава Рущишина, ДТП
Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП, в котором погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин.

Гибель нардепа Ярослава Рущишина: что известно о ДТП

Трагедия произошла вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 Мукачево — Львов вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области.

Известно, что Ярослав Рущишин столкнулся на дороге с препятствием и не справился с управлением мотоцикла.

Сейчас смотрят

По информации Офиса Генерального прокурора, депутат получил тяжелые телесные повреждения и по дороге в больницу скончался в карете скорой помощи.

В ЕРДР внесены сведения по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического события.

Читайте также
Ярослав Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области: что известно
Ярослав Рущишин

Источник: Офис генпрокурора

Связанные темы:

Ивано-Франковская областьНародный депутатСмерть
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь