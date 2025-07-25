Шмыгаль с председателем Военного комитета ЕС обсудил потребности ВСУ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Шоном Кленси для обсуждения оборонного сотрудничества.

Об этом сам Шмыгаль сообщил в Telegram.

Совещания Шмыгаля с военным руководством ЕС: что известно

Во время совещания украинская разведка предоставила европейским партнерам подробную информацию о ситуации на фронте, намерениях российских оккупационных войск и состоянии оборонно-промышленного комплекса РФ.

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Участники совещания вместе проанализировали дальнейшие шаги для укрепления обороноспособности Украины на поле боя.

Отдельное внимание уделили оценке результатов тренировочной миссии EUMAM.

Совместно с генералом Кленси стороны обсудили ее эффективность, отметив высокий уровень подготовки украинских военнослужащих.

— Украина высоко ценит практическую поддержку Европейского Союза в укреплении нашей обороноспособности. Совместными усилиями мы защищаем не только Украину, но и безопасность всей Европы, — подчеркнул Шмыгаль.

Также рассмотрели возможности расширения миссии и усиления направления подготовки личного состава.

Среди других ключевых тем — приоритетные потребности Сил обороны Украины.

В частности, речь шла об увеличении производства средств противовоздушной обороны, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников.

Министр обороны также поблагодарил генерала Кленси и партнеров из ЕС за солидарность, лидерство и стратегическое видение, подчеркнув важность продолжения сотрудничества для победы Украины и установления стабильного мира на континенте.

Фото: Денис Шмыгаль

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