Шмыгаль с председателем Военного комитета ЕС обсудил потребности ВСУ
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Шоном Кленси для обсуждения оборонного сотрудничества.
Об этом сам Шмыгаль сообщил в Telegram.
Совещания Шмыгаля с военным руководством ЕС: что известно
Во время совещания украинская разведка предоставила европейским партнерам подробную информацию о ситуации на фронте, намерениях российских оккупационных войск и состоянии оборонно-промышленного комплекса РФ.
Участники совещания вместе проанализировали дальнейшие шаги для укрепления обороноспособности Украины на поле боя.
Отдельное внимание уделили оценке результатов тренировочной миссии EUMAM.
Совместно с генералом Кленси стороны обсудили ее эффективность, отметив высокий уровень подготовки украинских военнослужащих.
— Украина высоко ценит практическую поддержку Европейского Союза в укреплении нашей обороноспособности. Совместными усилиями мы защищаем не только Украину, но и безопасность всей Европы, — подчеркнул Шмыгаль.
Также рассмотрели возможности расширения миссии и усиления направления подготовки личного состава.
Среди других ключевых тем — приоритетные потребности Сил обороны Украины.
В частности, речь шла об увеличении производства средств противовоздушной обороны, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников.
Министр обороны также поблагодарил генерала Кленси и партнеров из ЕС за солидарность, лидерство и стратегическое видение, подчеркнув важность продолжения сотрудничества для победы Украины и установления стабильного мира на континенте.
Фото: Денис Шмыгаль