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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Системы ПВО, оплаченные Европой, уже “на подходе” в Украину – Сырский

Сирський і Гринкевич нарада

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что системы ПВО, оплаченные Европой, “уже на подходе”.

Об этом стало известно по итогам встречи Сырского с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Военно-воздушных сил США Алексусом Гринкевичем, передает Генштаб ВСУ.

О чем говорили Сырский и Гринкевич

В обсуждении также приняли участие начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов и командующий Миссией НАТО по поддержке безопасности и подготовке (NSATU) генерал-лейтенант Кертис Баззард.

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Сырский сообщил, что они подробно рассмотрели ситуацию на передовой. Главнокомандующий ВСУ отметил, что противник мобилизовал максимальное количество людских и материальных ресурсов для реализации своих планов.

– Союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед Вооруженными силами Украины. В то же время украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника, – отметил он.

Среди прочего они обсудили план Соединенных Штатов и НАТО по получению систем ПВО, оплаченных Европой, для защиты нашей земли и спасения жизней гражданского населения.

Сырский отметил, что они “уже на подходе”, и поблагодарил за быструю поставку систем президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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