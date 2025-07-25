Важный объект ВПК РФ: Котовский пороховой завод поражен дронами – ЦПД

В ночь на 25 июля Россия подверглась атаке дронов. Был поражен Котовский пороховой завод в Тамбовской области.

О поражении объекта военно-промышленного комплекса России сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Атака дронов на Котовский пороховой завод

Котовский пороховой завод в Тамбовской области – одно из старейших и стратегически важных предприятий российского ВПК.

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Специализируется на производстве широкого спектра порохов – для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий.

Как отметил Коваленко, фактически, без Котовска не стреляют ни Град, ни Смерч.

Котовский пороховой завод уже подвергался атаке дронов в прошлом месяце. Очевидцы сообщали о мощных взрывах и пожаре.

Кроме завода в Котовске Тамбовской области, дронами было также поражено предприятие Невинномисский Азот, расположенное в Ставропольском крае, которое производит азотные удобрения и аммиак.

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