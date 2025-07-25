Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 25 июля: ликвидировано еще 980 оккупантов и 31 артсистема
Потери врага на 25 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 248-е сутки полномасштабной войны достигли 1 047 250 убитыми и ранеными.
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Потери врага на 25 июля 2025 года
- личного состава — около 1 047 250 (+980) человек;
- танков — 11 049 (+3);
- боевых бронированных машин — 23 052 (+10);
- артиллерийских систем — 30 777 (+31);
- РСЗО — 1 446;
- средств ПВО — 1 201 (+2);
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 834 (+196);
- крылатых ракет — 3 535 (+2);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 56 213 (+76);
- специальной техники — 3 935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 248-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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