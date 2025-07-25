Потери врага на 25 июля: ликвидировано еще 980 оккупантов и 31 артсистема

Потери врага на 25 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 248-е сутки полномасштабной войны достигли 1 047 250 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 25 июля 2025 года

личного состава — около 1 047 250 (+980) человек;

танков — 11 049 (+3);

боевых бронированных машин — 23 052 (+10);

артиллерийских систем — 30 777 (+31);

РСЗО — 1 446;

средств ПВО — 1 201 (+2);

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 834 (+196);

крылатых ракет — 3 535 (+2);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 56 213 (+76);

специальной техники — 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 248-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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