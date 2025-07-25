Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Объясняем
Как подписать документ электронной подписью: пошаговая инструкция
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Потери врага на 25 июля: ликвидировано еще 980 оккупантов и 31 артсистема

російський танк
Фото: Getty Images

Потери врага на 25 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 248-е сутки полномасштабной войны достигли 1 047 250 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 25 июля 2025 года

  • личного состава — около 1 047 250 (+980) человек;
  • танков — 11 049 (+3);
  • боевых бронированных машин — 23 052 (+10);
  • артиллерийских систем — 30 777 (+31);
  • РСЗО — 1 446;
  • средств ПВО — 1 201 (+2);
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 834 (+196);
  • крылатых ракет — 3 535 (+2);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 213 (+76);
  • специальной техники — 3 935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 248-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 25 июля 2025 — ситуация на фронте
Генштаб

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь