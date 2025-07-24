Президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленную Ставку верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в указах №546/2025 и №547/2025, обнародованных на сайте Офиса президента.

Обновленная Ставка верховного главнокомандующего

Как указано в указе №546, в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего введена премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сейчас смотрят

Координатором Ставки утвержден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а в персональный состав — министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В то же время указом президента №547 Умеров назначен руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Кроме этого, из состава Ставки выведены Александр Литвиненко и Герман Сметанин.

Как говорится на сайте Офиса президента, указы вступают в силу со дня опубликования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.