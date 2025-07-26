Дроны СБУ атаковали завод радиоэлектроники в Ставрополе: что известно
В ночь на 26 июля дроны Службы безопасности Украины атаковали радиозавод Сигнал в российском Ставрополе.
Целью стали производственные мощности предприятия, которое занимается разработкой радиоэлектроники для российской армии.
По предварительным данным, удар нанесли дальнобойные беспилотники.
Об этом сообщил источник в СБУ Фактам ICTV.
Удар по заводу Сигнал: что известно
По словам источника завод специализируется на производстве различных видов средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский военно-промышленный комплекс.
Стоит отметить, что завод находится под международными санкциями.
Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование — станки на базе числового программного управления.
Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.
— СБУ продолжает системно выводить из строя вражеские объекты, работающие на войну против Украины. Каждое такое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, — сказал источник.
Ранее российские Telegram-каналы сообщали, что на рассвете 26 июля дроны атаковали Ставропольский край.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что в Ставрополе были попадания на территории промышленных объектов.
По его словам, произошел небольшой пожар, который ликвидировали, пострадавших нет.