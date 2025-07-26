Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Где находится идентификационный код на ID-паспорте: быстрое разъяснение
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.

ГУР показало дипломатам доказательства использования западных компонентов в оружии РФ

іноземні компоненти в техніці РФ

Во время специального мероприятия МИД Украины, организованного для иностранных почетных консулов и украинских послов, представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины презентовали трофейное российское вооружение.

Об этом сообщает ГУР.

Западные компоненты в российском оружии: что известно

Особое внимание было уделено западным электронным компонентам, которые продолжают поступать в РФ несмотря на действующие санкции.

Сейчас смотрят

Во время мероприятия специалисты также представили аналитическую платформу War&Sanctions — цифровой инструмент, который помогает отслеживать происхождение компонентов в российском оружии и выявлять схемы обхода санкций. Портал регулярно обновляет раздел Компоненты в оружии, где фиксируются результаты анализа новых образцов вооружения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что одним из ключевых приоритетов дипломатической деятельности является усиление давления на Россию и ее союзников. По его словам, только тесное взаимодействие между дипломатами и структурами безопасности позволит перекрыть поток критических технологий в страну-агрессора.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины обнаружили в БпЛА Герань (российская версия беспилотника Шахед) компоненты, изготовленные в Китайской Народной Республике.

Читайте также
ГУР показало Келлогу западные компоненты в российском оружии
ГУР

Связанные темы:

ГУРЗброяРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь