На РФ нужно надавить санкциями, чтобы уже в следующем году войны не было — Зеленский
Сейчас настал тот момент, когда нужно надавить на Россию санкциями – надавить так, чтобы уже в следующем году войны не было.
Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский о санкциях против РФ
Президент Украины рассказал о важных докладах разведок. В частности, Служба внешней разведки отчиталась об эффективности санкций против РФ, против связанных с Россией лиц.
По словам Зеленского, экономические потери у врага действительно ощутимы и далее будут только сильнее. Президент поблагодарил всех в мире, кто помогает в процессе санкционного давления на РФ.
— Сейчас именно такой момент, когда нужно надавить на Россию — надавить так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно для этого, — подчеркнул глава государства.
Зеленский о фронте
Президент Украины рассказал о докладах по нашему фронту, по нашим операциям. Зеленский поблагодарил ВСУ, СБУ, разведку за далекобойность.
— Каждый видит, что украинские дроны достигают целей, — подчеркнул он.
Кроме того, глава государства сообщил, что поручил секретарю СНБО более активно привлекать внешнее финансирование на дроны.
К тому же, Зеленский заслушал доклад генерала, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и сообщил, что сейчас много внимания уделяется именно Покровскому направлению. По его словам, есть успешные действия наших подразделений в Сумской области.