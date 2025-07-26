Папа Римский Лев XIV встретился с представителем РПЦ в Ватикане

26 июля в Ватикане Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, высокопоставленным клириком Русской православной церкви, в попытке облегчить отношения между церквями, которые обострены из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Папа Римский встретился с представителем РПЦ

Понтифик во время утренней аудиенции встретился с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата Антонием и пятью другими высокопоставленными священнослужителями. Это вся информация, которую предоставляет официальный Ватикан.

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В свою очередь Reuters пишет, что ранее Папа Лев XIV заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который посетил Ватикан с визитом, что Ватикан готов принять российско-украинские мирные переговоры. Российские официальные лица, однако, заявили, что не рассматривают Ватикан как серьезную площадку для переговоров, поскольку он окружен членом НАТО Италией, которая поддерживает Украину.

В начале июня в своем первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным Папа Лев XIV призвал РФ сделать шаги к прекращению конфликта. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл является ярым приверженцем российской агрессии против Украины.

Напомним, что 18 мая Папа Римский Лев XIV официально вступил на должность понтифика.

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