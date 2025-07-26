ЕС может прекратить импорт газа из РФ раньше, чем планировалось — Reuters

Депутаты Европарламента предлагают ускорить полный отказ от российского газа, сократив срок до начала 2027 года вместо запланированного января 2028-го.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проектные документы.

Более жесткий подход к санкциям против РФ

Инициатива исходит от группы депутатов, которые выступают за более жесткий подход, чем тот, что предложила Еврокомиссия в июне.

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Среди сторонников — представители крупнейшей политической силы в парламенте, Европейской народной партии, а также Партии зеленых.

Авторы инициативы также предлагают ввести санкции для европейских компаний, которые будут нарушать запрет.

По словам депутата Инесэ Вайдере, среди возможных мер — лишение лицензий на торговлю энергоресурсами.

Впрочем, по информации Reuters, правительства стран-членов ЕС пока настроены осторожно и вряд ли поддержат ускорение сроков.

Однако парламентарии могут использовать это предложение как инструмент давления в переговорах по финальной версии документа.

Ожидается, что осенью Европарламент будет голосовать за свою официальную позицию. После этого решение должно быть согласовано с Советом ЕС.

Оно должно набрать квалифицированное большинство, что делает невозможным блокирование со стороны отдельных стран — таких как Венгрия или Словакия, которые до сих пор покупают российский газ по трубопроводу и выступают против общеевропейского запрета.

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