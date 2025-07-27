Россияне пытались убить руководство Сил беспилотных систем ВСУ — Мадяр

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Мадяр Бровди сообщил о попытке россиян одновременно уничтожить руководство беспилотных подразделений ВСУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Попытка уничтожить руководство дроновых войск ВСУ провалилась: что известно

— Мы оценили вашу попытку штыркнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло, — отметил Бровди, иронично прокомментировав вероятную попытку атаки.

Он также опубликовал фото с совещания на Донбассе вместе с другими командирами дроновых подразделений:

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По словам Мадяра, встреча состоялась в зоне боевых действий, где командиры обсудили анализ операций, планирование будущих действий и координацию между подразделениями.

Напомним, в июне 2025 года Роберт Бровди был назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ, до этого возглавлял известную ударную дроновую группу Птахи Мадяра.

Бровди находится на военной службе с февраля 2022 года. Он начал служить как солдат в составе Оболонского батальона территориальной обороны. Участвовал в эвакуации людей из Ирпеня, Бучи и Бородянки.

16 января 2024 года Роберт Бровди сообщил, что его подразделение вело боевые действия в течение 692 дней. Военные участвовали в боях за Херсон, Крынки (Херсонская область), Соледар, Бахмут, Авдеевку, Марьинку (Донецкая область) и Урожайное (Запорожская область). Шестнадцать бойцов были награждены орденами За мужество.

Фото: Мадяр

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