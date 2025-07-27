Украина просит ЕС расширить санкции на криптовалюты и теневой флот РФ

Украина рассчитывает, что следующий 19-й пакет санкций от Европейского Союза против РФ коснется капитанов теневого флота, военно-промышленного комплекса и финансовых транзакций.

Об этом в телемарафоне заявил советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Приоритеты 19-го пакета санкций против РФ

По его словам, санкционирование одного капитана теневого флота в 18-м пакете сразу дало результат.

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Украина хочет добавить капитанов теневого флота, морские терминалы, портовую инфраструктуру, возможно страховые компании — все, что сотрудничает с российским теневым флотом.

— Что мы хотим видеть в следующем или следующих санкционных пакетах: во-первых, это противодействие нефтяной инфраструктуре РФ, — сказал Власюк.

Вторая большая тема — российский ВПК.

— Мы предлагаем ряд новых категорий товаров и веществ для расширения списка критических компонентов. В ближайшее время мы увидим новый санкционный пакет от СНБО, который будет касаться узких сфер ВПК, — добавил Власюк.

Уполномоченный президента отметил, что Запад и Украина хотят глубже разобраться со способами неконвенционных финансовых транзакций, которые Россия использует для обхода санкций: криптовалюты, стейблкоины.

Напомним, французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад заявил 23 июля, что новый пакет санкций ЕС в отношении РФ будет принят как можно скорее для максимального давления на Россию.

18-й пакет санкций ЕС против РФ был утвержден 18 июля.

В него вошли 22 российских и два китайских банка, компании российского ВПК и белорусские предприятия оборонной промышленности.

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