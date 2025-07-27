Украина просит ЕС расширить санкции на криптовалюты и теневой флот РФ
Украина рассчитывает, что следующий 19-й пакет санкций от Европейского Союза против РФ коснется капитанов теневого флота, военно-промышленного комплекса и финансовых транзакций.
Об этом в телемарафоне заявил советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Приоритеты 19-го пакета санкций против РФ
По его словам, санкционирование одного капитана теневого флота в 18-м пакете сразу дало результат.
Украина хочет добавить капитанов теневого флота, морские терминалы, портовую инфраструктуру, возможно страховые компании — все, что сотрудничает с российским теневым флотом.
— Что мы хотим видеть в следующем или следующих санкционных пакетах: во-первых, это противодействие нефтяной инфраструктуре РФ, — сказал Власюк.
Вторая большая тема — российский ВПК.
— Мы предлагаем ряд новых категорий товаров и веществ для расширения списка критических компонентов. В ближайшее время мы увидим новый санкционный пакет от СНБО, который будет касаться узких сфер ВПК, — добавил Власюк.
Уполномоченный президента отметил, что Запад и Украина хотят глубже разобраться со способами неконвенционных финансовых транзакций, которые Россия использует для обхода санкций: криптовалюты, стейблкоины.
Напомним, французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад заявил 23 июля, что новый пакет санкций ЕС в отношении РФ будет принят как можно скорее для максимального давления на Россию.
18-й пакет санкций ЕС против РФ был утвержден 18 июля.
В него вошли 22 российских и два китайских банка, компании российского ВПК и белорусские предприятия оборонной промышленности.