Успешная диверсия АТЕШ: подорвана железнодорожная линия в оккупированной Херсонской области
Партизаны движения АТЕШ, действующего в тылу российских войск, совершили диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной Херсонской области.
Этот участок имеет критическое значение для поставки военных грузов в Запорожском направлении.
АТЕШ совершили диверсию на Херсонщине
В результате повреждения релейного шкафа была нарушена работа железнодорожной инфраструктуры.
— Это привело к временной остановке и задержке поставок военных грузов и топлива, направлявшихся в сторону Мелитополя — ключевого логистического узла оккупантов, — говорится в сообщении.
Отмечается, что своевременная доставка ресурсов имеет решающее значение для поддержания боеспособности российских подразделений, и любые сбои в этом процессе подрывают устойчивость их позиций.
Точечные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют замедлить снабжение и создать хаос в тылу врага, отметили партизаны.
АТЕШ продолжает действовать на временно оккупированных территориях, нанося удары по логистике оккупантов и приближая освобождение украинской земли.
Источник: АТЕШ