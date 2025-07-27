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Виктория Яснопольская, журналист
2 мин.

Успешная диверсия АТЕШ: подорвана железнодорожная линия в оккупированной Херсонской области

АТЕШ підпалили авто Ахмата
Фото: Pixabay

Партизаны движения АТЕШ, действующего в тылу российских войск, совершили диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной Херсонской области.

Этот участок имеет критическое значение для поставки военных грузов в Запорожском направлении.

АТЕШ совершили диверсию на Херсонщине

В результате повреждения релейного шкафа была нарушена работа железнодорожной инфраструктуры.

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— Это привело к временной остановке и задержке поставок военных грузов и топлива, направлявшихся в сторону Мелитополя — ключевого логистического узла оккупантов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что своевременная доставка ресурсов имеет решающее значение для поддержания боеспособности российских подразделений, и любые сбои в этом процессе подрывают устойчивость их позиций.

Точечные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют замедлить снабжение и создать хаос в тылу врага, отметили партизаны.

АТЕШ продолжает действовать на временно оккупированных территориях, нанося удары по логистике оккупантов и приближая освобождение украинской земли.

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Источник: АТЕШ

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