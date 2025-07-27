Отсрочки в Резерв+, возвращение из СОЧ и Доступні ліки: что изменится с 1 августа

С 1 августа в Украине вступают в силу важные изменения, которые коснутся сферы торговли, социальных выплат, мобилизации, медицины, железнодорожных перевозок и цифровизации воинского учета.

Среди главного – возвращение штрафов за нарушение кассовой дисциплины, новые категории отсрочек в приложении Резерв+, расширение программы Доступні ліки и обязательная верификация билетов Укрзализныци через Дію.

Что изменится для украинцев с 1 августа 2025 года – перечень изменений в материале на сайте Факты ICTV.

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Штрафы за невыдачу чеков вырастут до 150% стоимости товаров

С 1 августа существенно повышаются штрафы за нарушение правил использования регистраторов расчетных операций.

Как сообщила пресс-служба ГНС, в этот день завершится переходный период, в течение которого действовали сниженные штрафы в сферах торговли, общественного питания и предоставления услуг.

В 2023 году размеры штрафов были временно уменьшены: 25% стоимости товаров, работ или услуг при первом нарушении и 50% — при каждом следующем.

Эти послабления были введены для облегчения адаптации бизнеса к новым требованиям, однако с 1 августа они утратят силу.

Штрафы за неприменение регистраторов расчетных операций или невыдачу чеков будут взиматься в полном объеме:

100% стоимости товаров, работ или услуг при первом нарушении;

150% — при каждом последующем.

Выплаты ко Дню Независимости 2025: до 1 августа нужно подать заявление

В 2025 году порядок предоставления разовой денежной помощи ко Дню Независимости останется без изменений.

Заявления на получение разовой денежной помощи ко Дню Независимости принимаются до 1 августа. Подать документы можно удобным для заявителя способом:

лично в сервисных центрах Пенсионного фонда или Центрах предоставления административных услуг;

по почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда;

онлайн через портал Пенсионного фонда.

В 2025 году порядок предоставления этой единовременной выплаты остается неизменным. В соответствии с решением правительства, утверждены размеры денежной помощи — от 450 до 3 100 гривен.

Помощь предусмотрена для следующих категорий граждан:

лица с инвалидностью вследствие войны:

I группы — 3 100 грн;

II группы — 2 900 грн;

III группы — 2 700 грн;

участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, дети, заключенные в лагерях — 1 000 грн;

лица с особыми заслугами перед Родиной — 3 100 грн;

члены семей погибших защитников, вдовы и вдовцы умерших участников боевых действий — 650 грн;

участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы, дети партизан — 450 грн.

Большинство граждан получат выплату автоматически — без подачи заявлений. Речь идет о пенсионерах, военнослужащих и тех, кто официально трудоустроен.

Безработные и неофициально трудоустроенные должны подать заявление самостоятельно.

Срок добровольного возвращения военных из СЗЧ продлен

В Украине до 30 августа действует упрощенная процедура возвращения военных, которые впервые самовольно покинули часть.

По данным ГБР, это предусмотрено законом, подписанным президентом Владимиром Зеленским 8 мая. Документ дает шанс военнослужащим, впервые совершившим СОЧ, возобновить службу без уголовного преследования.

В случае возвращения в подразделение военным возобновляется денежное, продовольственное, вещевое и другое обеспечение. Освобождение от ответственности возможно по решению суда.

Механизм не касается тех, кто покинул место службы с 29 ноября 2024 года до вступления в силу закона.

В Резерв+ добавят отсрочки для новых категорий украинцев

В конце июля — начале августа в приложении Резерв+ появится возможность оформления отсрочки для новых категорий граждан.

Об этом сообщила экс-заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Воспользоваться новой услугой смогут:

научные, научно-педагогические и педагогические работники вузов и профобразования — если они есть в базе ЕГЄБО;

лица, чей муж или жена имеют инвалидность I или II группы — по подтвержденным данным Минсоцполитики, ПФУ и ГРАГС.

— Мы понимаем, насколько важно иметь возможность подать заявку онлайн, без очередей и визитов в ТЦК. Работаем над расширением сервиса для других категорий, — отметила Черногоренко.

Чтобы подать заявку, нужно нажать на три точки на главном экране, выбрать Подать запрос на отсрочку и указать свою категорию. После рассмотрения пользователь получит уведомление с результатом.

Министерство обороны начинает бета-тестирование будущих отсрочек через приложение Резерв+.

Об этом сообщила экс-заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Для участия в тестировании необходимо заполнить соответствующую форму.

— Присоединяйтесь, чтобы в момент запуска сервис работал слаженно, — призвала чиновница.

Программу Доступні ліки расширят

Кабмин принял решение о расширении программы государственной реимбурсации Доступні ліки.

Изменения в Порядок реализации программы медицинских гарантий на 2025 год введены в соответствии с решением СНБО об усилении доступа украинцев к необходимым лекарствам.

С августа 2025 года в перечень бесплатных препаратов добавят средства для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

В частности, речь идет о препаратах на основе индапамида и торасемида — для контроля давления и уменьшения отеков при сердечной недостаточности, а также метилдопы — при гипертензии, в том числе во время беременности.

Реимбурсацию распространят на лекарства с двухвалентным железом и фолиевой кислотой, которые применяют для профилактики и лечения анемии у беременных и женщин после родов.

Поставщики социальных услуг освобождаются от НДС

С начала августа поставщики социальных услуг, внесенные в соответствующий реестр, не будут платить НДС. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

В ведомстве объясняют, что цель изменений — сделать соцуслуги более доступными, уменьшить финансовую нагрузку на их поставщиков, стимулировать развитие рынка и гармонизировать законодательство с европейскими подходами.

Льгота касается организаций всех форм собственности, при условии их регистрации в Реестре поставщиков и получателей социальных услуг.

В Минсоцполитики подчеркивают: освобождение от НДС обеспечит равные условия для всех игроков рынка, усилит конкуренцию по качеству, будет способствовать участию в новых проектах и уменьшит бюрократическое давление.

Укрзалізниця вводит верификацию через Дія.Підпис

С 1 августа Укрзалізниця вводит обязательную верификацию через Дія.Підпис для покупки или возврата билетов на ряд популярных поездов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Целью нововведения является уменьшение злоупотреблений при приобретении билетов. Верификация будет обязательной для следующих рейсов:

№105/106 Одесса — Киев

№91/92 Львов — Киев

№29/30 Киев — Ужгород

№12 Львов — Одесса

№27/28 Киев — Чоп

Билеты на эти поезда нельзя будет приобрести в кассах.

Новые правила не касаются поездов со спецрезервом для военнослужащих. Они, как и раньше, могут покупать билеты через сервис Укрзализныци или Армия+.

Также верификация через Дія.Підпис необходима для покупки билетов на популярные международные направления.

Благодаря этому механизму уже сотни человек, имевших билеты на чужое имя, не были допущены к посадке.

Мобилизация и военное положение продлены с 7 августа

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине (№ 4525-IX) и всеобщей мобилизации (№ 4526-IX).

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, военное положение продлено с 5:30 7 августа 2025 года на 90 суток.

На такой же срок продлен и срок проведения всеобщей мобилизации.

В документах указано, что основанием для этих решений является продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.

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