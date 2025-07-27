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Виткофф: мира в Украине можно достичь до завершения каденции Трампа

Виткофф ожидает мира в Украине и Газе до истечения срока Трампа
Фото: Getty Images

Стивен Виткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, заявил, что надеется на завершение войны между Россией и Украиной, а также на установление устойчивого мира на Ближнем Востоке еще до окончания текущего президентского срока Трампа.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Виткофф об окончании войны в Уркаине

Виткофф выразил убеждение, что мирное урегулирование не просто желательно, а необходимо.

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Он подчеркнул, что заключение соглашения между Киевом и Москвой – это ключ к разрешению конфликта:

– Президент прав, этого (войны, – Ред.) не должно было произойти, – отметил спецпосланник.

Отдельно Виткофф акцентировал внимание на важности стабилизации ситуации в секторе Газа и на всем Ближнем Востоке.

– Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирное соглашение, потому что именно это необходимо, если мы добьемся крепкого мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут главные достижения, – резюмировал он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что допускает возможность введения вторичных санкций против Российской Федерации раньше, чем из-за объявленных им 50 дней.

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