Потери врага на 26 июля: ликвидировано еще 920 окупантов 10 артсистем и РСЗО

Потери врага на 27 июля 2025 года – возведение Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины в сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1250 сутки полномасштабной войны составляют 1049250 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 27 июля 2025 года

личного состава около 1049250 (+920) человек;

танков 11057 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23063 (+4) ед;

артиллерийских систем – 30822 (+10) ед;

РСЗО – 1449 (+1) ед;

средства ПВО – 1201 ед;

самолетов – 421 ед;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48158 (+199);

крылатые ракеты – 3546 (+11);

корабли/катера – 28;

подводные лодки – 1;

автомобильная техника и автоцистерны – 56 493 (+122);

специальная техника – 3935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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