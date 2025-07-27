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Потери врага на 26 июля: ликвидировано еще 920 окупантов 10 артсистем и РСЗО

знищена техніка окупантів
Фото: УНИАН

Потери врага на 27 июля 2025 года – возведение Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины в сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1250 сутки полномасштабной войны составляют 1049250 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 27 июля 2025 года

  • личного состава около 1049250 (+920) человек;
  • танков 11057 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 23063 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 30822 (+10) ед;
  • РСЗО – 1449 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1201 ед;
  • самолетов – 421 ед;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 48158 (+199);
  • крылатые ракеты – 3546 (+11);
  • корабли/катера – 28;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 56 493 (+122);
  • специальная техника – 3935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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