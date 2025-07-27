Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Потери врага на 26 июля: ликвидировано еще 920 окупантов 10 артсистем и РСЗО
Потери врага на 27 июля 2025 года – возведение Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины в сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1250 сутки полномасштабной войны составляют 1049250 убитыми и ранеными.
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Потери врага на 27 июля 2025 года
- личного состава около 1049250 (+920) человек;
- танков 11057 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23063 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 30822 (+10) ед;
- РСЗО – 1449 (+1) ед;
- средства ПВО – 1201 ед;
- самолетов – 421 ед;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48158 (+199);
- крылатые ракеты – 3546 (+11);
- корабли/катера – 28;
- подводные лодки – 1;
- автомобильная техника и автоцистерны – 56 493 (+122);
- специальная техника – 3935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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