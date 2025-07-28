До более 41 тыс. человек увеличится штат СБУ: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский 28 июля подписал закон №13353, который предусматривает расширение личного состава Службы безопасности Украины как в мирное время, так и во время особого периода.

Карточка закона с подписью президента обнародована на сайте Верховной Рады.

Увеличение численности СБУ: Зеленский подписал закон

— Сегодня подписал закон, который усиливает Службу безопасности Украины, дает Службе больше возможностей выполнять свои боевые задачи и уничтожать оккупанта, проводить специальные операции в защиту Украины. Численность увеличивается, в частности, для подразделений Центра специальных операций А СБУ — это одни из самых результативных наших воинов, — заявил президент.

Согласно закону, военнослужащие СБУ официально получают право использовать оружие и боевую технику при выполнении задач, связанных с обороной государства.

Сейчас смотрят

Также предусмотрена реорганизация структуры спецподразделений: на смену Центру специальных операций по борьбе с терроризмом создается Центр специальных операций А, который сейчас широко известен как в военных кругах, так и среди общественности.

Это подразделение будет заниматься оперативно-боевой деятельностью.

Законом определена новая численность личного состава СБУ. В мирный период она увеличится с 27 тыс. до 37 тыс. сотрудников.

В случае наступления особого периода (за исключением военного положения) численность увеличится с 31 тыс. до 41 тыс. человек.

Что касается Центра специальных операций А, его численность определена на уровне 10 тыс. бойцов. В период действия военного положения это количество может увеличиваться в соответствии с мобилизационным планом, но не быть меньше 10 тыс.

В пояснительной записке к закону говорится, что с началом антитеррористической операции на Донбассе в апреле 2014 года характер угроз национальной безопасности Украины существенно изменился.

Авторы законопроекта отмечают: в начале конфликта угроза воспринималась как гибридная агрессия с ограниченными зонами боевых действий, после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году масштабы угроз значительно возросли.

В связи с этим возникла необходимость изменить подходы к ведению боевых действий, количественному составу, подготовке личного состава и его техническому обеспечению.

Именно поэтому, по мнению инициаторов законопроекта, расширение численности СБУ, в частности ее боевых подразделений, стало необходимостью.

Верховная Рада приняла этот закон во втором чтении и в целом 16 июля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.