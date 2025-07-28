Россия увеличила применение бронетехники: в ISW проанализировали цели врага

Российские оккупационные войска в последнее время увеличили интенсивность применения бронетехники в тактических атаках на фронте.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

Изменение российской тактики на фронте

По данным аналитиков, с зимы 2024–2025 года Россия значительно сократила применение бронетехники, а с апреля полностью воздерживалась от механизированных наступлений силами роты или более крупными группами.

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Летом оккупанты в основном использовали легкий транспорт — мотоциклы и багги.

Однако в начале июля 2025 года ситуация начала меняться.

В Донецкой и Запорожской областях россияне провели серию небольших механизированных атак — преимущественно силами взвода.

По данным ISW, это может свидетельствовать о попытке постепенного возвращения к более активному применению бронетехники.

В ISW отмечают, что в течение последних шести месяцев РФ сократила использование бронетехники, чтобы избежать потерь, и в то же время сосредоточилась на ремонте техники советского образца и накоплении запасов.

— Российские войска, вероятно, повысили допустимый уровень риска потерь бронетехники в рамках тестирования новых подходов к ведению боя, — предполагают аналитики ISW.

Возможное возобновление атак с использованием бронетехники аналитики объясняют несколькими факторами:

попытками найти слабые места в беспилотной обороне Украины на разных участках фронта;

возможным увеличением возможностей минобороны РФ по ремонту и логистике;

изменением тактической концепции.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 251-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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