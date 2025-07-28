В Украину должны поступить еще 11 систем IRIS-T SLM из Германии — посол

В Украину от Германии уже поступили 7 из 18 зенитно-ракетных систем IRIS-T SLM, еще 11 будут отправлены позже.

Об этом в интервью Европейской правде сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

В Украину должны поступить еще 11 систем IRIS-T SLM

Макеев отметил, что сначала Киев заказал 12 таких систем, впоследствии заказ расширили еще на четыре, а через некоторое время — еще на две установки.

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По его словам, каждая из этих систем состоит из трех пусковых установок средней дальности (SLM) и двух — короткой дальности (SLS). Их производят на предприятиях в Германии.

— Впрочем, баллистику эффективно сбивают только Patriot. Да, ребята говорили, что были случаи, когда IRIS-T удавалось сбить баллистическую ракету, но все же у этих систем — другое назначение, — говорит посол.

Макеев подчеркнул, что количество зенитно-ракетных систем Patriot, на которые рассчитывает Украина при поддержке Германии, в настоящее время является динамичным и может меняться.

Посол говорит, что сначала Киев обратился к Берлину с просьбой приобрести у США две такие системы. Однако после заседания в формате Рамштайн партнеры публично сообщили о поиске пяти установок.

Макеев сообщил, что потребность Украины значительно больше, речь идет о как минимум десяти Patriot, а упомянутое количество касается общего объема помощи, которую готовы предоставить государства Европы.

Фото: Diehl Defence

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