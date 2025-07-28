Освобождение Кондратовки: в ГПСУ объяснили, как это повлияет на фронт

Вчера, 27 июля, Силы обороны освободили Кондратовку Сумской области. Вытеснение врага из населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Как повлияет освобождение Кондратовки на ситуацию на фронте

— Любые действия — и оборонительные, и контрнаступательные — не дают врагу продвигаться вглубь нашей страны. Это хорошо видно сейчас по линии границы, по Юнаковской и Хотинской громадам, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумщины, — отметил Демченко.

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По его словам, все составляющие Сил обороны, и подразделения ВСУ, и подразделения ГПСУ делают все возможное, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и не дать противнику возможности продвигаться.

Демченко также отметил, что после освобождения Кондратовки в этой зоне несколько уменьшилось количество атак россиян на подразделения ГПСУ.

— Такой активности, как это было в начале действий, которые противник начал в пределах Сумщины, сейчас уже нет, — подчеркнул спикер ГПСУ.

По его словам, освобождение Кондратовки стало важным тактическим успехом украинских защитников.

Это позволяет лучше контролировать ситуацию на границе и препятствовать попыткам российских оккупантов продвинуться вглубь Сумской области.

Деоккупация Киндратовки: что известно

Село Киндратовка, расположенное в Хотинской общине Сумского района, примерно в 30 километрах от областного центра, два месяца оставалось под оккупацией российских войск.

27 июля стало известно, что Силы обороны Украины провели успешную операцию по освобождению населенного пункта. В сети появились кадры ожесточенных боев, которые предшествовали установлению украинского контроля.

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