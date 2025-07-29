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Приказал расстреливать гражданских под Киевом: командиру РФ объявили подозрение

березень 2022 Київщина
Фото: Depositphotos

Следователи и оперативники криминальной полиции и в АР Крым и городе Севастополе установили личность российского военного, который отдал приказ о расстреле мирных жителей в Киевской области в марте 2022 года.

Подозрение командиру РФ за расстрел гражданских под Киевом: что известно

Во время временной оккупации части Киевской области российские военные обустроили боевые позиции между населенными пунктами Березовка и Бузова Бучанского района.

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Они обстреливали автомобили, которыми украинцы пытались эвакуироваться в направлении Житомира.

Следователи установили, что приказ отдал начальник штаба 5-й отдельной гвардейской танковой тацинской бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа ВС РФ Николаенко Роман Владимирович.

В результате были убиты 22 мирных жителя, среди которых — малолетний ребенок. Еще 37 человек пострадали, семеро из них получили ранения, одна из женщин из-за тяжелых травм получила инвалидность.

Во время досудебного расследования уголовного производства полицейские провели более 400 следственных действий и 70 судебных экспертиз, в том числе медицинские, баллистические и взрывотехнические.

На основе собранных доказательств командиру сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Источник: Нацполиция

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