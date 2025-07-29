Обстрел Каменского 29 июля: повреждены больница и родильный дом

В ночь на 29 июля российская армия нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Обстрел Каменского 29 июля: что известно

В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших — беременная женщина и еще одна пациентка в тяжелом состоянии. Три человека находятся в состоянии средней тяжести.

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Снаряд частично разрушил трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Также повреждена медицинская инфраструктура — роддом и городская больница.

Обстрел Никопольщины

Также под вражескими обстрелами оказалась Никопольщина. Российские войска били из артиллерии и беспилотников по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Было повреждено не менее пяти частных домов, две хозяйственные постройки и несколько автомобилей.

В результате вечерних атак по Никополю и Марганцу дополнительно разрушены еще три дома, две хозяйственные постройки, магазин, развлекательное заведение, админздание, а также электросети.

Серьезные разрушения зафиксированы и в Синельниковском районе. Противник атаковал Межевскую, Дубовиковскую и Славянскую громады FPV-дронами и управляемыми авиабомбами (КАБами). Погиб один человек, еще двое пострадали. Повреждены частные дома, магазины, автозаправочная станция, админздание, транспорт — кое-где возникли пожары.

Известно также об ударе по Великомихайловской громаде. Там погибла 75-летняя женщина, ранен 68-летний мужчина. Взрывом изуродован жилой дом.

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