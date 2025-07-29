После предупреждения Трампа о новом дедлайне РФ убила в Украине 22 человека — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска продолжают игнорировать международные призывы к миру и совершать массовые атаки на украинские города и села.

Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

Зеленский призвал усилить санкции против России после новых атак: что известно

Только за минувшие сутки под ударами РФ оказались 73 населенных пункта, в результате чего погибли 22 человека, еще 85 получили ранения.

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Президент отметил, что эти атаки произошли уже после заявления главы США Дональда Трампа, который призвал Россию прекратить войну и перейти к дипломатии. Зеленский поблагодарил Трампа за решительную позицию и поддержку усилий для достижения мира.

Среди новых преступлений России президент отдельно упомянул ракетный удар по городской больнице в Каменском, где погибли три человека, в том числе 23-летняя беременная женщина по имени Диана. Кроме того, в конце дня российская авиация атаковала исправительную колонию в Запорожской области. По словам Зеленского, удар был преднамеренным — много людей погибло, еще 43 пострадали, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.

Президент подчеркнул, что такие действия подтверждают потребность в еще более жестких санкциях против Кремля.

— Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для президента РФ Владимира Путина о прекращении войны против Украины.

По его словам, у Москвы есть только 10 или 12 дней, чтобы достичь перемирия. Предыдущий срок составлял 50 дней.

Фото: Владимир Зеленский

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