После предупреждения Трампа о новом дедлайне РФ убила в Украине 22 человека — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска продолжают игнорировать международные призывы к миру и совершать массовые атаки на украинские города и села.
Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.
Зеленский призвал усилить санкции против России после новых атак: что известно
Только за минувшие сутки под ударами РФ оказались 73 населенных пункта, в результате чего погибли 22 человека, еще 85 получили ранения.
Президент отметил, что эти атаки произошли уже после заявления главы США Дональда Трампа, который призвал Россию прекратить войну и перейти к дипломатии. Зеленский поблагодарил Трампа за решительную позицию и поддержку усилий для достижения мира.
Среди новых преступлений России президент отдельно упомянул ракетный удар по городской больнице в Каменском, где погибли три человека, в том числе 23-летняя беременная женщина по имени Диана. Кроме того, в конце дня российская авиация атаковала исправительную колонию в Запорожской области. По словам Зеленского, удар был преднамеренным — много людей погибло, еще 43 пострадали, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.
Президент подчеркнул, что такие действия подтверждают потребность в еще более жестких санкциях против Кремля.
— Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми, — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для президента РФ Владимира Путина о прекращении войны против Украины.
По его словам, у Москвы есть только 10 или 12 дней, чтобы достичь перемирия. Предыдущий срок составлял 50 дней.
Фото: Владимир Зеленский