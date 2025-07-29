События ночи 29 июля: взрывы в Донецке и Ростовской области, выплаты семьям погибших в плену и изменения для пенсионеров

В ночь на 28 июля дроны атаковали Ростовскую область России и временно оккупированный Донецк.

Под атакой дронов оказался российский город Сальск. Местные жители сообщали о пожаре вблизи железнодорожной инфраструктуры. В оккупированном Донецке взрывы раздавались в разных частях города. В результате атаки часть жителей города осталась без света.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий единовременную выплату 15 млн грн семьям военных, погибших в российском плену.

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С августа прекращается действие программы гуманитарной поддержки от ООН, которая предусматривала дополнительные выплаты людям с инвалидностью и пенсионерам без пенсии.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 28 июля — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Сальске Ростовской области

Дроны ночью атаковали объекты в городе Сальск, что в Ростовской области.

Предварительно известно, что взрывы раздавались вблизи железнодорожной инфраструктуры. Также сообщалось о масштабном пожаре. И. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что пострадала железнодорожная станция, поезда отведены на безопасное расстояние.

Взрывы в Донецке

В ночь на 29 июля временно оккупированный Донецк атаковали беспилотники. По свидетельствам очевидцев, взрывы раздавались в разных частях города.

Предварительно известно, что более 150 тысяч абонентов остались без света в Донецке, Макеевке и Ясиноватой. Информации о жертвах нет, украинское военное командование ситуацию пока не комментировало.

15 миллионов грн семьям погибших в плену: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выплату 15 млн грн семьям военных, погибших в российском плену.

Закон является важным шагом в социальной защите семей, переживших потерю близких в результате военных преступлений. Ранее вопрос компенсаций для таких семей оставался неурегулированным.

Изменения для пенсионеров с 1 августа

С 1 августа 2025 года в Украине прекращается программа поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН, которая предусматривала дополнительные выплаты для пенсионеров, людей без права на пенсию и лиц с инвалидностью.

Зато Пенсионный фонд Украины начинает администрировать ряд социальных пособий, в частности для людей с инвалидностью, лиц с инвалидностью с детства и на уход. В связи с этим расширена сеть пунктов приема заявлений на государственную помощь.

Большинство пенсионеров не почувствуют изменений — размер ежемесячных выплат останется без изменений. В то же время части граждан нужно пройти идентификацию для продолжения получения выплат.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 252-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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