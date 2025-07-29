События ночи 29 июля: взрывы в Донецке и Ростовской области, выплаты семьям погибших в плену
В ночь на 28 июля дроны атаковали Ростовскую область России и временно оккупированный Донецк.
Под атакой дронов оказался российский город Сальск. Местные жители сообщали о пожаре вблизи железнодорожной инфраструктуры. В оккупированном Донецке взрывы раздавались в разных частях города. В результате атаки часть жителей города осталась без света.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий единовременную выплату 15 млн грн семьям военных, погибших в российском плену.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 29 июля — в подборке Фактов ICTV.
Взрывы в Сальске Ростовской области
Дроны ночью атаковали объекты в городе Сальск, что в Ростовской области.
Предварительно известно, что взрывы раздавались вблизи железнодорожной инфраструктуры. Также сообщалось о масштабном пожаре. И. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что пострадала железнодорожная станция, поезда отведены на безопасное расстояние.
Взрывы в Донецке
В ночь на 29 июля временно оккупированный Донецк атаковали беспилотники. По свидетельствам очевидцев, взрывы раздавались в разных частях города.
Предварительно известно, что более 150 тысяч абонентов остались без света в Донецке, Макеевке и Ясиноватой. Информации о жертвах нет, украинское военное командование ситуацию пока не комментировало.
15 млн грн семьям погибших в плену: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выплату 15 млн грн семьям военных, погибших в российском плену.
Закон является важным шагом в социальной защите семей, переживших потерю близких в результате военных преступлений. Ранее вопрос компенсаций для таких семей оставался неурегулированным.
Назначение Татьяны Бережной
Кабмин назначил временную руководительницу Минкульта — ею стала заместитель министра экономики Татьяна Бережная. Она должна провести аудит культурной сферы, наладить сотрудничество с донорами и найти финансирование для украинских проектов.
Правительство также планирует выделить направление стратегических коммуникаций и усилить его.
Сокращение дедлайна для Путина: реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение президента США Дональда Трампа сократить срок ультиматума для российского диктатора Владимира Путина.
В своей заметке в соцсети X он назвал это проявлением силы, которое может приблизить мир.
Он добавил, что Украина остается преданной миру и стремится к тесному сотрудничеству с Вашингтоном, чтобы сделать обе страны более безопасными, сильными и процветающими.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 252-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.