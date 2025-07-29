В ночь на 29 июля силы ПВО уничтожили 32 вражеских БпЛА

В ночь на 29 июля российские войска нанесли удар по Украине с помощью баллистических ракет и дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 29 июля: что известно

Атака осуществлялась с территории Ростовской области, временно оккупированного Крыма, а также из районов Орел, Курск и Гвардейское.

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Противник применил:

2 баллистические ракеты Искандер-М;

37 ударных беспилотников Shahed;

дроны-имитаторы различных типов.

К противодействию воздушной атаке были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.

По состоянию на 9:00 ПВО сбила или подавила 32 дрона Shahed и другие беспилотники в северных и восточных регионах. Зафиксировано попадание пяти дронов и двух ракет в трех разных локациях. В еще двух местах зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Напомним, в ночь на 29 июля российская армия атаковала одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек, еще 35 получили ранения.

Председатель ОВА отметил, что в результате атаки по Запорожской области разрушены помещения исправительной колонии. Также повреждены частные дома рядом.

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