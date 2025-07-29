Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Что изменится для ВПЛ с 1 августа: выплаты, жилье и трудоустройство
Объясняем
Как подписать документ электронной подписью: пошаговая инструкция
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

В ночь на 29 июля силы ПВО уничтожили 32 вражеских БпЛА

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 29 июля российские войска нанесли удар по Украине с помощью баллистических ракет и дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 29 июля: что известно

Атака осуществлялась с территории Ростовской области, временно оккупированного Крыма, а также из районов Орел, Курск и Гвардейское.

Сейчас смотрят

Противник применил:

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М;
  • 37 ударных беспилотников Shahed;
  • дроны-имитаторы различных типов.

К противодействию воздушной атаке были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.

По состоянию на 9:00 ПВО сбила или подавила 32 дрона Shahed и другие беспилотники в северных и восточных регионах. Зафиксировано попадание пяти дронов и двух ракет в трех разных локациях. В еще двух местах зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Напомним, в ночь на 29 июля российская армия атаковала одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек, еще 35 получили ранения.

Председатель ОВА отметил, что в результате атаки по Запорожской области разрушены помещения исправительной колонии. Также повреждены частные дома рядом.

Читайте также
Обстрел Каменского 29 июля: повреждены больница и родильный дом
наслідки атаки

Связанные темы:

атака дронамиВойна в Украинеобстріл
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь