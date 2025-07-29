Враг интенсифицирует наступательные действия в районе Каменского на Запорожье – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о введении дополнительных мер для укрепления обороны на Запорожском направлении с целью недопущения продвижения противника ближе к Запорожью.

Оборона Запорожского направления: что известно

— Держу под особым контролем ситуацию на угрожающих направлениях фронта. Одно из них – Запорожское. Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы, – написал Сырский в Telegram вечером во вторник.

По словам главнокомандующего, из-за роста вражеской активности он посетил подразделения, которые держат оборону в Запорожской области.

Там он заслушал командиров о ситуации на передовой, текущих потребностях и существующих проблемах, после чего дал распоряжение для решения озвученных вопросов.

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— Планы российских оккупантов нам известны. С нашей стороны принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью, – подчеркнул Сырский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 252-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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