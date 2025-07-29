Как заменить призывное удостоверение на военный билет без ТЦК: реально ли это сделать онлайн

Значительная часть процедур, связанных с воинским учетом, осуществляется дистанционно. Это позволяет получать военный билет онлайн или существенно упрощать этот процесс. Такие изменения касаются как тех, кто ранее не имел военного билета, так и тех, кто нуждается в его восстановлении.

Как заменить приписную на военный билет читайте в нашем материале.

Когда нужно менять призывное удостоверение

Призывное удостоверение подлежит замене в нескольких случаях:

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После 25-летия мужчина обязан обменять призывное удостоверение на военный билет или временное удостоверение. Это предусмотрено постановлением Кабмина № 560

Если человек переехал, даже в пределах одного города, нужно сообщить об этом ТЦК, чтобы обновить адрес. При необходимости при этом также могут заменить документы.

Если здоровье существенно изменилось и это может повлиять на военную годность, стоит пройти медкомиссию. В результате могут обновить статус призывника и выдать новые документы.

В случае утери или физического повреждения приписного свидетельства нужно обратиться в ТЦК, подать заявление и восстановить документ.

Как заменить приписное на военный билет без ТЦК

Адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко в комментарии Факты ICTV отметила, что законодательство предусматривает ведение воинского учета в электронной форме. В частности, закон Украины О воинской обязанности и военной службе и Постановление Кабмина № 1487 от 30 декабря 2022 года позволили ввести электронный военный билет, который позволяет значительно упростить общение с военными структурами.

— Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (Оберіг) — это основа цифрового воинского учета. В нем хранится вся необходимая информация о людях, стоящих на воинском учете. Именно через этот реестр формируется электронный военный билет, — отметила адвокат.

Чтобы работать с этим реестром, есть мобильное приложение Резерв+, через которое можно обновить свои персональные данные, получить электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) и проверить свой статус в воинском учете. Главное преимущество такого онлайн-формата — это экономия времени и возможность пользоваться услугами, даже если ты сейчас за границей.

Получить военный билет онлайн могут те, кто состоит на учете, и призывники.

Чтобы полноценно пользоваться онлайн-сервисами, нужно две вещи:

пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе;

иметь доступ к приложению Резерв+, через которое обновляются данные и подаются заявления.

Адвокат рекомендует сначала обновить информацию в реестре. Это можно сделать через Резерв+, не выходя из дома, без посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Также можно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или пойти непосредственно в ТЦК.

После обновления данных в реестре можно через Резерв+ подать запрос на электронное направление на прохождение ВЛК. Для этого нужно авторизоваться в приложении, зайти в соответствующий раздел и заполнить заявку.

После подтверждения руководителем ТЦК направление появится в личном кабинете, и его можно будет использовать для прохождения медкомиссии. Это значительно ускоряет процесс, потому что раньше направление нужно было получать лично в ТЦК.

С электронным направлением необходимо обратиться в медицинское учреждение, где проходит ВЛК. Цель этой комиссии — оценить состояние здоровья и определить, пригоден ли человек к военной службе.

Результаты комиссии вносятся в ЕГРВ и являются обязательными для дальнейшего оформления военного билета. Медицинский осмотр может длиться от нескольких дней до двух недель в зависимости от сложности и необходимости дополнительных обследований. Если человек не согласен с заключением комиссии, он имеет право обжаловать его в течение 30 дней со дня получения решения.

После прохождения ВЛК и внесения результатов в реестр можно подать заявление на получение военного билета через электронный кабинет в Резерв+, Дія или в ЦНАП.

Как заменить приписной на бумажный военный билет в ТЦК

Бумажный военно-учетный документ (ВУД) дистанционно получить невозможно. Для этого обязательно нужно обращаться лично в ТЦК и СП и пройти военно-врачебную комиссию.

Чтобы получить военно-учетный документ в бумажной форме, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, причем желательно по месту регистрации, хотя допускается и по месту фактического проживания. После этого следует встать на воинский учет, пройти медицинскую комиссию и подать заявление на выдачу военно-учетного документа нового образца.

Необходимые документы:

заявление;

копия паспорта и идентификационного кода;

копия документа об образовании (если есть);

копия свидетельства о браке (если есть);

копия свидетельства о рождении ребенка (если есть);

приписное свидетельство;

медицинская карточка;

выписка об отсутствии судимости;

три фотографии 3×4 с фамилией на обороте.

Если лицо своевременно не обновило военно-учетные данные или не явилось для обмена приписного на военный билет, это считается нарушением правил воинского учета. В таком случае на него может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Как оформить электронный военный билет через Дію

Получить электронный военный билет можно просто и быстро через приложение или портал Дія.

Для этого нужно:

авторизоваться на портале Дія;

выбрать опцию Подать заявление;

войти или зарегистрироваться в кабинете гражданина с использованием электронной подписи;

проверить свои личные данные и создать запрос;

просмотреть готовое заявление и подписать его электронной подписью.

После обработки документ поступит на указанную электронную почту. Также его можно скачать в своем кабинете в разделе Полученные документы.

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