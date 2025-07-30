Обучение военных должно проходить под землей из-за угрозы ударов — Сырский

Во время ежемесячного совещания, посвященного подготовке личного состава, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил первоочередную важность безопасности военных во время учений.

Он подчеркнул, что в условиях ракетной и дроновой угрозы со стороны РФ необходимо мгновенно реагировать на сигналы воздушной тревоги и активность вражеских беспилотников.

Сырский о требованиях безопасности на полигонах

— Отдельно отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах. В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов — вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно, — написал он в Facebook.

Сырский подчеркнул, что качественная подготовка бойцов остается основой устойчивости ВСУ.

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— Это направление деятельности Вооруженных сил должно оставаться для нас приоритетным. Акцентировал на этом внимание во время ежемесячного совещания по вопросам подготовки, — отметил он.

Изменения в базовой подготовке военных

Руководитель ВСУ также напомнил о недавних изменениях в базовой общевойсковой подготовке.

Срок курса увеличен с 49 до 51 суток — добавлено обучение по противодействию ударным дронам, огневой и инженерной подготовке, а также выживанию в условиях окопов. Кроме этого, обновлена программа адаптации и доподготовки военных по прибытии из учебных центров в боевые подразделения.

— Современная война требует гибкости и быстрого внедрения новаций, в том числе и в сфере профессионального обучения персонала. Поэтому, в частности, будем разворачивать повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте, — сообщил Сырский.

В ходе совещания также обсудили уровень подготовки инструкторского состава. Речь шла как о повышении квалификации инструкторов, так и о возможности их обучения на территории стран-партнеров.

— Продолжается работа по созданию Школы подготовки инструкторов, в чем Вооруженным силам способствует благотворительный фонд Повернись живим. Это пример партнерства гражданского общества и армии, который следует развивать и масштабировать. Таким образом профинансировано строительство трех профессиональных школ подготовки — БпЛА, РНК и РЭБ, — отметил главнокомандующий.

Он снова акцентировал на ключевой роли людей в войне.

— Еще раз подчеркиваю: главное — это люди. Их обученность, их безопасность, их жизни. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем более защищенными будут и они сами, и вся наша страна, — написал Сырский.

Напомним, 29 июля войска РФ осуществили ракетный обстрел учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погибли трое военнослужащих, еще 18 получили ранения.

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