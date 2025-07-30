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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Россия применила 8 реактивных БпЛА во время ночной атаки на Украину

атака україни шахедами
Фото: Факти ICTV

В ночь на 30 июля (начиная с 22:30 29 июля) российские войска осуществили массированную атаку на Украину с применением 78 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных типов.

В частности, враг атаковал территорию Украины реактивными дронами.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Атака осуществлялась из направлений: Орел, Курск, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Впервые зафиксировано использование до 8 реактивных беспилотников на северном направлении.

Это затруднило работу противовоздушной обороны из-за их высокой скорости и маневренности.

К отражению воздушного нападения были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы, системы беспилотной обороны.

По состоянию на 09:00, по предварительным данным:

  • 51 вражеский БпЛА был сбит или подавлен, преимущественно в северных и восточных регионах;
  • 27 дронов попали в цели в 7 разных локациях;
  • еще в 2 местах зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.

На данный момент информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Украинские силы обороны продолжают работу по ликвидации последствий атаки.

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