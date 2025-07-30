Россия применила 8 реактивных БпЛА во время ночной атаки на Украину
В ночь на 30 июля (начиная с 22:30 29 июля) российские войска осуществили массированную атаку на Украину с применением 78 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных типов.
В частности, враг атаковал территорию Украины реактивными дронами.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 30 июля: что известно
Атака осуществлялась из направлений: Орел, Курск, Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Впервые зафиксировано использование до 8 реактивных беспилотников на северном направлении.
Это затруднило работу противовоздушной обороны из-за их высокой скорости и маневренности.
К отражению воздушного нападения были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы, системы беспилотной обороны.
По состоянию на 09:00, по предварительным данным:
- 51 вражеский БпЛА был сбит или подавлен, преимущественно в северных и восточных регионах;
- 27 дронов попали в цели в 7 разных локациях;
- еще в 2 местах зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.
На данный момент информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Украинские силы обороны продолжают работу по ликвидации последствий атаки.