Признаков завершения летнего наступления РФ нет, однако линия фронта стабильна – Шмыгаль

Никаких признаков того, что летнее наступление РФ завершается, на данный момент нет, в то же время линия фронта стабилизирована.

Об этом министр обороны Денис Шмыгаль сообщил в интервью BBC.

Шмыгаль о летнем наступлении РФ

Комментируя ситуацию на поле боя, министр обороны заявил, что РФ каждый день атакует позиции украинских военных. По его словам, оккупанты давят практически по всей линии фронта.

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— Где-то это давление сильнее, где-то количество боевых столкновений может быть десятки в день, где-то может быть единицы в день, но по всей линии фронта продолжается летнее наступление, — говорит Шмыгаль.

Министр отметил, что по состоянию на сегодня признаков завершения летнего наступления он не видит.

– Но в целом фронт стабилизирован, линия фронта стабилизирована. И россияне демонстрируют неспособность совершить какие-то прорывные действия. А украинские Силы обороны наносят врагу огромные потери, обескровливают его и истощают, – говорит Шмыгаль.

К слову, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что враг интенсифицирует наступательные действия в районе Каменского на Запорожье.

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