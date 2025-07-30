Признаков завершения летнего наступления РФ нет, однако линия фронта стабильна – Шмыгаль
Никаких признаков того, что летнее наступление РФ завершается, на данный момент нет, в то же время линия фронта стабилизирована.
Об этом министр обороны Денис Шмыгаль сообщил в интервью BBC.
Шмыгаль о летнем наступлении РФ
Комментируя ситуацию на поле боя, министр обороны заявил, что РФ каждый день атакует позиции украинских военных. По его словам, оккупанты давят практически по всей линии фронта.
— Где-то это давление сильнее, где-то количество боевых столкновений может быть десятки в день, где-то может быть единицы в день, но по всей линии фронта продолжается летнее наступление, — говорит Шмыгаль.
Министр отметил, что по состоянию на сегодня признаков завершения летнего наступления он не видит.
– Но в целом фронт стабилизирован, линия фронта стабилизирована. И россияне демонстрируют неспособность совершить какие-то прорывные действия. А украинские Силы обороны наносят врагу огромные потери, обескровливают его и истощают, – говорит Шмыгаль.
К слову, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что враг интенсифицирует наступательные действия в районе Каменского на Запорожье.